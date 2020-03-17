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Sadettin Saran, corona virüsü kol gezerken, Maldivler’den fotoğraf paylaştı
Sadettin Saran, corona virüsü kol gezerken, Maldivler’den fotoğraf paylaştı
Sadettin Saran, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti. Herkesin corona virüsü nedeniyle eve kapandığı şu günlerde, onun Maldivler'den paylaşım yapması 'Bu ne cesaret' dedirtti...
Magazin 17 Mart 2020 - 13:16

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, Maldivler’de tatilde. Havuzda çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Saran, dikkatleri üzerine çekti. ‘Tatil sırası bende’ yazarak paylaştığı fotoğraf ile şaşırtan Saran’ın, herkesin corona virüsü nedeniyle eve kapandığı şu günlerde, tatile çıkması tepkilere yol açtı.

“Bu ne cesaret” diyenlerin dışında “Şu an tatil zamanı değil özellikle yurt dışında yetkililer özellikle vurgularken ülke dışına çıkmanız ve bunu tatil olarak paylaşmanız size yakışmamış” diyenler de vardı…

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Son güncelleme: 14:09 - 17.03.2020
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