“Sadettin Saran, Defne Samyeli’nin peşinde” iddiası

Komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliğini sona erdiren sunucu Defne Samyeli'nin iş insanı Sadettin Saran tarafından yakın markaja alındığı iddia edildi.

TV8’deki Gel Konuşalım programında iş insanı Sadettin Saran’ın Defne Samyeli ile yakınlaşmak istediği iddia edildi. Söz konusu iddiayı dillendiren Eylem İpek Şafak, Saran’ın Cem Yılmaz ile 1,5 yıl birliktelik yaşadıktan sonra ilişkisini sonlandıran Samyeli ile daha önce de tanışmak istediğini öne sürdü. Ayrıca ünlü komedyen Yılmaz’ın Samyeli ile barışmak istediği, ancak güzel sunucunun bu talebi kabul etmediği de öne sürülen iddialar arasındaydı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Diamond Elite Platinum” isimli stand-up gösterisinde, Karakomik Filmler’in gişede bekleneni veremediğine dair yorumlarla ilgili, “Gişede çakıldı, Defne de tekmeyi vurdu” esprisini yapmıştı.

EMINA İLE YENİDEN BİRLİKTE

Sadettin Saran, 5 ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde Emina Jahovic ile yeniden bir araya gelmiş ve Bebek’te el ele görüntülenmişti.