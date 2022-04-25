Sadettin Saran: Kızım benim gözümde hep böyle
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 25. yaşına basan kızı Lal'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Sadettin Saran yıllar önce boşandığı Aycan Ateş’ten olan, medyadan özenle uzak tuttuğu kızı Lal Saran’ın doğum gününü kutladı.
25. yaşına basan kızının çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Saran altına, “Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım” notunu düştü.
Baba-kızın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.