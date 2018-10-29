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Sadettin Saran ve Emina Jahovic aşkından ilk kare!
Sadettin Saran ve Emina Jahovic aşkından ilk kare!
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran'ın, aşk yaşadığı iddiaları doğru çıktı.
Magazin 29 Ekim 2018 - 07:40

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran’ın aşk yaşadığına yönelik iddialar doğru çıktı. Emina Jahovic, sevgilisi Sadettin Saran’ın aile fotoğrafına girdi. Saran, Jahoviç ile birlikte poz verdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.
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“KIZIM” DEMİŞTİ

İş insanı Saadettin Saran, Emina Jahoviç olduğu iddia edilen ancak yüzü tam belli olmayan bir kadının kendisini yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından ”Çok özledim” yazarak paylaşmıştı. Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahoviç olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ”Kızım” notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.
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Son güncelleme: 08:23 - 29.10.2018

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