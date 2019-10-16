Sadettin Saran ve Emina Jahovic’in sinema keyfi

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Mustafa Sandal ile anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahovic iş insanı Sadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa süre bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran çift, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendiler. Bu sıralar bütün sinema sevenlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği ‘Joker’ filmini izlemeye gelen çift sinema salonu girişinde basın mensuplarına tebessüm ederek selam verdi.