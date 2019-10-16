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Sadettin Saran ve Emina Jahovic’in sinema keyfi
Sadettin Saran ve Emina Jahovic’in sinema keyfi
İş insanı Sadettin Saran ve sevgilisi Emina Jahoviç önceki gün Sarıyer'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. İkili 'Joker' isimli filmi izlemeye geldiklerini belirtti.
Sozcu.com.tr
Magazin 16 Ekim 2019 - 12:08

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Mustafa Sandal ile anlaşmalı olarak boşanan Emina Jahovic iş insanı Sadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa süre bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran çift, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendiler. Bu sıralar bütün sinema sevenlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği ‘Joker’ filmini izlemeye gelen çift sinema salonu girişinde basın mensuplarına tebessüm ederek selam verdi.

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