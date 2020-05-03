Sadettin Saran’a takipçisinden Hülya Avşar uyarısı!

Hülya Avşar ile yaklaşık dört yıl boyunca birlikte olan Sadettin Saran'a bir takipçisi sosyal medya üzerinden ilginç bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabını pek çok iş insanına göre daha etkili bir şekilde kullanan Sadettin Saran, zaman zaman takipçilerinden gelen yorumlara yanıt veriyor. Ev karantinası günlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bu sürecin nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaşan Saran bu defa bir takipçisinden gelen Hülya Avşar mesajına yanıt verdi.

Yaklaşık dört yıl boyunca birlikte olduğu Hülya Avşarı hiç bırakmaması gerektiğini söyleyen bir kadın takipçisinin mesajına yanıt veren Saran şu sözlerle uyarıldı:

“Hülya Avşar’ı ikna et! Sana yakışan tek kadındı o… Azıcık kaprisine katlanamadın, eller nelere katlanıyor Sadettin Bey! Elindeki altını kaçırdın, diğerleri sana huzur vermez, mutlu etmez… Ne yap et Hülya Avşar’ı ikna et… Gerekirse kaçır ben yardımcı olurum”

Sadettin Saran’ın kendisine gelen bu yoruma yanıtı ise: ” Ok sağol” şeklinde oldu.