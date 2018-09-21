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Sadettin Saran’ın ‘Kızım’ dediği kişi iddialara göre Emina Jahovic çıktı
Sadettin Saran’ın ‘Kızım’ dediği kişi iddialara göre Emina Jahovic çıktı
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından 'Çok özledim... Miss her so much' yazıp hashtag olarak da 'Kızım' ve 'My doughter' yazan Sadettin Saran'ın öptüğü kişi iddialara göre Emina Jahovic...
Magazin 21 Eylül 2018 - 15:13

Ünlü işadamı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta Instagram’da bir kadının kendisini öptüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına “Çok özledim…” yazan Saran’ın bu paylaşımından sonra herkes öpen kişinin Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic olduğunu yazdı.

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Sadettin Saran, bu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra sildi.

Saran, kısa süre sonra yaptığı paylaşımı sildi ama dedikodu kazanı kaynamıştı artık. Bugün de sosyal medyada dönen bir fotoğraf iddiaları doğrular nitelikteydi… Emina Jahovic’in Etiler’de görüntülendiği fotoğraftaki detaylar dikkat çekiciydi. Aynı paylaşılan fotoğraftaki gibi elmas küpeler, güneş gözlüğü, elindeki oje ve beyaz tişört birebir fotoğrafla örtüşüyor gibi.
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Son güncelleme: 15:55 - 21.09.2018

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