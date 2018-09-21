Sadettin Saran’ın ‘Kızım’ dediği kişi iddialara göre Emina Jahovic çıktı

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından 'Çok özledim... Miss her so much' yazıp hashtag olarak da 'Kızım' ve 'My doughter' yazan Sadettin Saran'ın öptüğü kişi iddialara göre Emina Jahovic...

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Ünlü işadamı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta Instagram’da bir kadının kendisini öptüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına “Çok özledim…” yazan Saran’ın bu paylaşımından sonra herkes öpen kişinin Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic olduğunu yazdı.

Saran, kısa süre sonra yaptığı paylaşımı sildi ama dedikodu kazanı kaynamıştı artık. Bugün de sosyal medyada dönen bir fotoğraf iddiaları doğrular nitelikteydi… Emina Jahovic’in Etiler’de görüntülendiği fotoğraftaki detaylar dikkat çekiciydi. Aynı paylaşılan fotoğraftaki gibi elmas küpeler, güneş gözlüğü, elindeki oje ve beyaz tişört birebir fotoğrafla örtüşüyor gibi.

