Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında nereli, mesleği ne?

Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 yarışmasında en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yarışmanın son bölümlerine kadar gelen Survivor Ardahan Uzkanbaş özellikle son dönemlerde gösterdiği performansıyla dikkat çekmişti. Peki Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir?

Her gün ekranlara gelen Survivor yarışmasında sevilen isimler arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın hayatı merak konusu oldu. Survivor Ardahan göstermiş olduğu performans ve kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor Ardahan’ın hayatı…

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor’da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.