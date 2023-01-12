Sadri Alışık’tan Ece Binay açıklaması: Gerçek net ve tek

Mahsun Kırmızıgül ile altı yıllık evliliği geçen yıl biten Ece Binay'ın, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Alışık basına yansıyan haberler sonrasında açıklama yaptı.

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Oyuncu Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık’ın, Ece Binay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sadri Alışık, söylentilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Alışık, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatı mümkün olduğunca doğru ve dengeli yaşamaya dikkat eden biri olarak son iki gündür değerli arkadaşım Ece Binay ile ilgili hakkımda ‘iddia’ adıyla ortaya çıkan haberlerin beni son derece üzdüğünü ve hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığını açıklamak isterim.”

“Ece Binay benim evlenmeden önce tanıdığım ortak arkadaş gruplarımızın da olduğu eski bir arkadaşımdır. Son birkaç yıldır tahminimce iki veya üç kez görüşmüşüzdür.”

“MESELE BUNDAN İBARET”

“Eylül ayında yaşanan ve bahse konu olan gece Ece ile bir mekanda ortak arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Ece evlerimizin yakın olması ve arabamı da almamış olmam sebebiyle beni evime bıraktı. O günden sonra ne görüştük, ne karşılaştık, ne konuştuk. Mesele tamamen bundan ibarettir.”

“Bana göre son derece doğal olan bu durumun farklı bir alana çekilerek hatta daha da abartılarak farklı bir kurgu ve senaryo haline getirilme anlayışını ve mantığını anlayabilmiş değilim. Herhangi bir ilişkim olduğunda bunu açıklamaktan kaçınmayacağımı bildirir, gerçeğin açıkladığım gibi net ve tek olduğunu bilmenizi isterim. Sevgilerimle.”

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