Şafak Sezer, TEM’de mahsur kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer, "Burada 6 saattir bekliyoruz. Allah rızası için sesimizi duyun. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın" diyerek yetkililere seslendi.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da sürücüler, akşam saatlerine kadar yollarda mahsur kaldı. Oyuncu Şafak Sezer de mahsur kalanlar arasındaydı. Sezer, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililere seslendi.

“6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR”

TEM Otoyolu İstoç kavşağında Mahmutbey gişelerine yakın bir mevkide yaklaşık 6 saattir trafikte beklediğini belirten Şafak Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun. Çoluk çocuk bayanlar var. Bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın” dedi.