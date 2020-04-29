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Safiye Soyman, Faik Öztürk’ü tıraş etti
Safiye Soyman, Faik Öztürk’ü tıraş etti
Faik Öztürk, iddiayı kaybedince saçlarından oldu.
Magazin 29 Nisan 2020 - 10:05

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte karantinaya girdi. Sosyal medyadan günlük yaşamlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ünlü çift, yine güldürdü.

İDDİAYI KAYBETTİ

Soyman'la girdiği iddia, Faik Öztürk'e pahalıya mal oldu. Corona virüsü salgınının bir ay sonra biteceğini söyleyen Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın ‘bitmez’ demesi üzerine iddiaya girdi ve kaybetti. Sonrasında da eline tıraş makinasını alan Soyman, Öztürk'ün kafasını iddia gereği sıfıra vurdu. Soyman, işlemi bitirince Öztürk’ün kafasına bir de öpücük kondurdu.

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