Safiye Soyman: “Türkiye’deki engelli bireylerin şartları iyileştirilsin”

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Murat 124 grubu, Bodrum'da engelli bireyler için ‘Bodrum Engelsiz Yaz Festivali’ gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’ndeki farklı illerden toplam 45 klasik otomobilin katıldığı etkinlikte engelliler araçlarla gezerken, klasik otomobilleri gören yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.



“ÜLKEMİZDE ENGELLİ ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLSİN”



Şarkıcı Safiye Soyman da engelliler için Belediye meydanında sahne aldı. Engelli bireyleri de sahneye çağıran Soyman, oğlunun MS hastası olduğunu her zaman böyle bir etkinliklerde bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi. Soyman, Avrupa’daki engelli şartlarının daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yurtdışına gittiğim zaman görüyorum engelliler çok önemsiyorlar. Çok farklı davranıyorlar engelli bireylere. Normal insandan daha çok değer veriyorlar. Biz de ülkemizde bunu çok istiyoruz. İlaçlarımız rahatlıkla gelsin, çocuklarımız eve kapalı yaşamasın istiyoruz”ifadelerini kullandı

(İHA – DHA)