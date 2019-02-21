Safiye Soyman ve Trump ABD’de buluşacak

Soyman, Faik Öztürk ile birlikte 10 günlük konser maratonunda Maryland, New York, Washington, New Jersey ve Boston'da yaşayan Türk sevenleri ile buluşacak. Bu arada oradayken ‘Türk Günleri'ne destek amaçlı yapılacak resmi ziyaretlere de katılacaklarını belirten Safiye Soyman ¨Türk Günleri'ni organize eden ekip bize Washington'da onlarla birlikte bazı görüşmeler yapacağımızı söyledi. Tam olarak kimleri ziyaret edeceğimizi bilmiyorum ama bunlardan birine programını denk getirebilirlerse Melanie Trump'ın da katılabileceğini anlattılar. Kendisi zarif bir hanım, görüşebilirsek sevinirim¨ dedi.