Sağ Salim 2 konusu ve oyuncuları… Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin oyuncu kadrosu ve konusu birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. İzleyicilerin ayrıca en çok merak ettiği konuların başında da Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin nerede çekildiği oluyor. İşte tüm merak edilenler...

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sağ Salim filminin devam filmi olan Sil Baştan konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Sağ Salim oyuncuları, konusu, nerede çekildiği ve film hakkında detaylı bilgi haberimizde.

SAĞ SALİM 2’NİN KONUSU

Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 “kötü” adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.

SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu’nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.

SAĞ SALİM 1’İN KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.