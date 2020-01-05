Sağ Salim 2: Sil Baştan nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin oyuncu kadrosu ve konusu birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. İzleyicilerin ayrıca en çok merak ettiği konuların başında da Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin nerede çekildiği oluyor. İşte tüm merak edilenler..
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN NEREDE ÇEKİLDİ?
İlk filmi Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.
SAĞ SALİM 1'İN KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
SAĞ SALİM 2'NİN KONUSU
Her yerde hepsi birbirinden azılı 11 “kötü” adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız tanınıp yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim beladan kurtulmak için eline silah alınca da talihsiz serüvenler dizisi yeniden başlar.
SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit