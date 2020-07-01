Sağ Salim konusu ve oyuncuları… Sağ Salim’de kimler oynuyor?

Hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsü Salim’in başından geçen birbirine komik olayları konu alan Sağ Salim filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sağ Salim konusu ne, filmin oyuncu kadrosu…

SAĞ SALİM OYUNCU KADROSU

Fulya Zenginer – Nihal

Burçin Bildik – Salim

Alper Saldıran – Recai

Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

Kenan Ece – Ayhan

Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

Kâmil Güler – Mehmet

Kevork Türker – Ramiz

Orçun Kaptan – Orhan

Tevfik İnceoğlu – Tahsin

Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM KONUSU

Sağ Salim, Ersoy Güler’in yazıp yönettiği 2012 yapımı Türk komedi filmidir. Devam filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan’dır. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.