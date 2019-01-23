Sağ Salim nerede çekildi? Sağ Salim oyucuları ve konusu…

Sağ Salim filminin oyuncu kadrosu ve konusu birçok izleyici tarafından merak konusu oldu. İzleyicilerin ayrıca en çok merak etiiği konuların başında da Sağ Salim filminin nerede çekildiği oluyor. İşte tüm merak edilenler…
SAĞ SALİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim filmi Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.
SAĞ SALİM KONUSU
Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin’den Sivas’a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.
OYUNCULARI
Fulya Zenginer – Nihal
Burçin Bildik – Salim
Alper Saldıran – Recai
Hüseyin Avni Danyal – Muhtar
Kenan Ece – Ayhan
Murat Akkoyunlu – Gucur Osman
Kâmil Güler – Mehmet
Kevork Türker – Ramiz
Orçun Kaptan – Orhan
Tevfik İnceoğlu – Tahsin
Yakup Yavru – Halit