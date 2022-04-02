Sağlık sorunları ortaya çıkan Bruce Willis, yaklaşık 65 milyon dolarlık mülk sattı

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bruce Willis'in hastalığı için bir süredir hazırlık yaptığı ve hatta çalışamayacağını düşündüğü için evlerini tek tek sattığı iddia ediliyor. Ünlü aktörün yaklaşık 65 milyon dolarlık gayrimenkul sattığı konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyasından haberler paylaşan Page Six’in haberine göre; bir beyin rahatsızlığı olan afazi nedeniyle zor günler yaşayan Bruce Willis, hastalığının ilerleyeceğini ön görerek hazırlıklar yapmaya başlamış bile. Ünlü oyuncu bir süredir kendisine ait olan gayrimenkulleri satıyor.

Willis’in muzdarip olduğu hastalık ise uzmanlar tarafından şu şekilde tanımlanıyor: “Dilini konuşamadığınız, anlayamadığınız, okuyamadığınız, yazamadığınız bir ülkeye bırakıldığınızı hayâl edin.”

EVLERİNİ BİR BİR SATTI

Bu hafta 67 yaşındaki aktörün ailesi, Willis’in iletişim yeteneğini etkileyen bir beyin bozukluğu olan afazi teşhisi konulduktan sonra oyunculuğu bırakacağını duyurdu. Willis de aslında hastalığın bir süredir bilincinde ve buna göre adımlar atıyor. Willis, California’daki ailesiyle birlikte hayatına odaklanmak için birkaç yıldır sahip olduğu evleri satmaya başlamış.

Yıldıza yakın bir kaynak şunları söyledi: “Bruce uzun süredir bu âna hazırlanıyor. Sağlığının bozulduğu ve kazanç gücünün eskisi kadar büyük olmayacağı bir zamanın geleceğini biliyordu. Ayrıca, sonunda seyahat etmek için birden fazla mülke ve daireye ihtiyacı olmayacağını ve bunun yerine ailesiyle çevrili güvenli bir ortamda yaşaması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden son yıllarda küçülmeye ve hayatını basitleştirmeye hazırlandığı açık.”

ZARARINA SATIŞ

Aralık 2019’da Willis ve eşi Emma Heming, talep fiyatını 5,3 milyon dolar düşürdükten sonra Westchester, N.Y.’deki mülklerini 7,66 milyon dolara sattı. Çift, 2014 yılında 12 milyon dolara satın aldığı evde 4.34 milyon dolar zarar ederek sattı.

Willis o zaman, “Ondan vazgeçmemizin tek nedeni, California’daki ailemizden çok uzakta olmamız, bu yüzden Batı Sahili’ne dönüp evimizi orada kurmaya karar verdik” dedi.

2018’de de oyuncunun görkemli altı yatak odalı 6.000 metrekarelik Central Park West dubleksi 17.75 milyon dolara satıldı. Ardından da Lincoln Center yakınlarında yaklaşık 7,9 milyon dolara 3000 metrekarelik bir apartman dairesi aldı.

AİLESİNE DAHA YAKIN OLACAK

Ekim 2018’de Willis, Sun Valley, Idaho’daki dağ evini 5.5 milyon dolara boşalttı. Aslında başlangıçta, satış fiyatının yaklaşık üç katı olan 15 milyon dolar istiyordu. Ve 2019’da Willis ve Heming, 27 milyon dolarlık etkileyici bir şekilde muhteşem, genişleyen Turks ve Caicos Adaları’nda sahip olduklarını sattı.

Beş yatak odalı bir ana ev, bir yoga köşkü, büyük bir havuz bulunan 13.500 metrekarelik sahil mülkü, 33 milyon dolara listelenmişti. Willis ayrıca 2021’de Turks ve Caicos’taki ünlüler tarafından sevilen Parrot Cay adasında 6 milyon dolara bir arsa sattı.

BRUCE WILLIS’IN HASTALIĞININ DETAYLARI

Düşünceleri uygun kelimelere çevirme yeteneği, kelimeleri fiziksel olarak söyleme yeteneği veya başkalarının konuşmalarını yorumlama ve anlama yeteneği olsun, iletişimin her bir parçası karmaşık bir süreç ve hafif beyin hasarı bile sorunlara neden olabilir. Afazide de beynin dil merkezi olumsuz bir şekilde etkileniyor.

Hastalık nedeniyle Willis’in artık oyunculuk yapamayacağı belirtilirken, oyuncunun ailesi, durumun ne kadar ciddi olduğunu veya durumun temel nedeninin ne olduğunu açıklamadı.

ROL ARKADAŞINDAN WILLIS’E MESAJ

Altıncı His’te Bruce Willis ile birlikte rol alan Haley Joel Osment da ünlü aktör ile ilgili bir paylaşım yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Osment, Instagram’da Bruce Willis’in bir fotoğrafını paylaşırken şu satırlara yer verdi:

“Her zaman hayranlıkla baktığım biri için doğru kelimeleri bulmak zor oldu. Önce büyük ekranda gördüğüm, sonra da şans eseri şahsen beraber oynadığım bir oyuncuydu. O, neredeyse yarım yüzyıla yayılan bir kariyerle tüm hayatımızı zenginleştiren gerçek bir efsane. İlk elden tanık olduklarım ve gelecek yıllar boyunca zevk almamız için inşa ettiği muazzam işler için çok minnettarım. Bruce ve ailesi, onları her zaman tanımlayan cesaret ve yüksek ruhla ilerlerken onlara duyduğum saygıyı ve derin hayranlığı ifade etmek istedim.”

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