Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer nereli ve gerçek adı ne?

Rapçi Sagopa Kajmer, eski eşi rapçi Kolera ile yaşadığı olaylarla gündeme geldi. Birçok vatandaş, Sagopa Kajmer kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına cevap arıyor. İşte farklı olaylarala gündeme gelen Sagopa Kajmer'in gerçek adı, yaşı ve hayatı...

Sagopa Kajmer Türkiye’de rap dünyasının önde gelen isimlerinden. Sagopa Kajmer eski karısı ile yaşadığı olaylarla gündeme geldi. Sagopa Kajmer kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Sagopa Kajmer’in merak edilen gerçek adı ve hayat hikayesi.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer’in gerçek adı Yunus Özyavuz’dur. Sagopa Kajmer, 1978 Samsun doğumlu müzisyen, 1980'lerin başında hiphop kültürüyle tanıştı ve tanıştığı günden bu yana bu alanda çalışmalar yaptı. 1990'lı yılların başında Türkiye´de ilk özel radyoların açılmasıyla beraber profesyonel diskjokeyliğe başladı. Power fm, Metro fm, Numberone fm, Radio 2019 ve daha birçok radyo istasyonunda djlik ve müzik direktörlüğü yaptı. Bu esnada prodüktörlükte de adını duyurdu. 1998'de Türk rap akımının en önemli halkalarından biri haline geldi. Birçok Türk-rap klasiği onun ellerinden çıktı. 2004'te G.O.R.A film müzikleri ile adını kitlelere duyuran Sagopa Kajmer 2005'te Melankolia Müzik'i Kolera ile birlikte hayata geçirdi. 2006 yılında ise ikili dünya evine girdiler. O günden bu yana Melankolia Müzik prodüksyonlarının başında bulunan Sagopa Kajmer eski eşinden ayrıldıktan sonra aldığı radikal kararlarla sosyal medyada gündem oluşturdu.