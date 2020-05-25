Şahan ‘ekmeği hiç kesmiyorsun’ diyenleri sevindirdi

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından ekmek yapımı konusundaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gökbakar, yaptığı son paylaşımda yine mutfağından ekşi mayalı ekmeklerini paylaştı ve gelen yorumları okuduğunu gösterdi.

Karantina süreci öncesinde yeni merakı ekmek yapımı konusunda paylaşımlar yapmaya başlayan Şahan Gökbakar, salgın nedeniyle evlere çekildikten sonra bu yeteneği üzerine daha fazla eğildi ve ortaya usta işi ekmekler çıkarmaya başladı.

Ekşi mayalı ekmeklerini görücüye çıkaran ve kısa aralıklarla paylaştığı ekmek görselleriyle işi ne kadar ileriye taşıdığını gösteren Gökbakar, bu defa takipçilerinin yorumları doğrultusunda hareket etti.

Razaman bitse de pide yapmaya devam ettiğini söyleyen Şahan, ‘ekmeği hiç kesmiyorsun’ diyen takipçilerini de kırmadı ve onların isteklerini yerine getirdi.