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Şahan, ‘Filmden sahne değil’ dedi yarım milyonu aşkın izlendi
Şahan, ‘Filmden sahne değil’ dedi yarım milyonu aşkın izlendi
Şimdilerde Recep İvedik 6'nın çekimleriyle uğraşan Şahan Gökbakar setten paylaştığı video ile güldürdü.
Magazin 2 Ekim 2018 - 07:53

Kendi yarattığı Recep İvedik karakteri ile Türk sinemasında fırtınalar estiren Şahan Gökbakar, serinin altıncı filmini 2019 yılının Şubat ayında seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar vizyona soktuğu İvedik filmleriyle hatırı sayılır gişe rakamlarına ulaşan Şahan Gökbakar’ın son Recep İvedik filminin konusu Afrika’da geçiyor. Filmin setini Türkiye’de kuran Gökbakar, zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mutlu ediyor. Başarılı oyuncunun setten paylaştığı son video ise kısa sürede yarım milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı. “Recep İvedik 6! Şubat 2019… Not: Cep telefonuyla çektim, çikolata yerken set arasında aklıma o an geldi… Filmden bir sahne değil” notuyla paylaşılan videoda Gökbakar’ı İvedik karakterinde görüyoruz. İşte yarım milyonu aşan izlenme oranına ulaşan o video:

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Son güncelleme: 07:54 - 02.10.2018

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