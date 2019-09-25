Şahan Gökbakar: Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar…

Adana Şehir Hastanesi’nde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından “Urfa Sıra Gecesi” düzenlendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında hasta ve hasta yakınlarının bulunduğu bir ortamda davullu zurnalı eğlence düzenlenmesine tepki yağdı. Olaya tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar oldu. Gündeme yönelik eleştirel paylaşımlarıyla öne çıkan Gökbakar, bu olayın videosunu paylaştı ve altına son derece önemli satırlar yazdı. İşte Şahan Gökbakar’ın Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan görüntülere dair kullandığı o ifadeler:

“Yapın, yapın… Hatta bence ameliyathanede dj performansı ile İbiza Night party, laboratuvarda moleküler çiğ kofte gunleri, ne bileyim morgda Halloween partisi falan yapın! Hastane orası hastane! İnsanların yakınları evlatları anaları, babaları hasta yatıyor orada… Belki ameliyattan çıktı, belki kemoterapi alıyor, belki kaza geçirdi… Hastane yönetimi icraatın en büyüğünü yapmış ve öğle arasına organize etmiş sıra gecesini… BRAVO YÖNETİM… HELAL OLSUN… HER HASTANEDE KEŞKE ÖĞLEN ARASI SIRA GECESİ OLSA… Hastane yönetiminin akli dengesi yerinde değil onu anladık… Ama kardeşim bir kişi de biz napıyoruz burada demiyor mu yahu? Utanmadan o personeller, hasta yakınlarının yanında göbek atıyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Radyoaktif ilaç sızıntısı falan oldu da hepiniz maruz mu kaldınız? Nasıl bir değer yargınız var? Nasıl bir eğlence anlayışınız var… Siz nasıl insansınız? Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar yazıklar olsun hepinize… Vallahi billahi kocaman bir yazıklar olsun!”