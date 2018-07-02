Şahan Gökbakar beraat etti

Oyuncu Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik 4’ filminden 25 milyon liralık alacağı için daha önce mahkemelik olduğu dağıtım şirketi sahibi Murat Akdilek’e attığı ‘hırsız’ tweeti nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, “Recep İvedik 4” filminden payına düşen 25 milyon lirayı alamadığı gerekçesiyle dağıtım şirketi Tiglon firmasının sahibi Murat Akdilek ile davalık olmuştu. Dava sürecinde Murat Akdilek, Gökbakar’ın Twitter’dan kendisine yönelik “Lan sen ne uyuz bir adamsın. 25 milyonumu çaldın hırsız” şeklinde mesajlar paylaşarak ‘hakaret’ suçundan dava açmıştı.

“TWEETLER GÖKBAKAR’A AİT, CEZALANDIRILSIN”

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmada sanık Gökbakar ile şikayetçi Akdilek’i avukatları temsil etti. Akdilek’in avukatı, söz konusu twitter hesabının Şahan Gökbakar’a ait olduğunu, tweetleri de Gökbakar’ın attığını belirterek hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi.

“DANIŞMANLARI DA ATMIŞ OLABİLİR…”

Şahan Gökbakar’ın avukatı ise tweetleri Şahan Gökbakar’ın atmadığını, danışmanlarının da bu hesabı bazı zamanlar kullandığını söyledi. Avukat, tweeterin Gökbakar tarafından atılması durumunda da ağır eleştiri olarak görülmesi gerektiğini savundu.

MAHKEME, AĞIR ELEŞTİRİ VE KABA SÖZ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Şahan Gökbakar tarafından atılan tweetleri kaba söz ve ağır eleştiri olarak değerlendirdi. Gökbakar’ın, ‘hakaret’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Gökbakar hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.