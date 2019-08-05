Şahan Gökbakar: Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez

Kaz Dağları'ndaki doğa katliamı haberleri patlak verdiğinden bu yana sosyal medya hesabı üzerinden aktif bir şekilde bu katliama tepkisini gösteren Şahan Gökbakar, yaptığı yeni paylaşımla yine dikkat çekti.

Binlerce insanın Kaz Dağları’ndaki katliamı protesto etmek amacıyla buradaki tesislerin yakınında toplanması ve yürüyüşe geçmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Ünlü isimlerin de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu yürüyüşe destek verdiği görüldü.

ŞAHAN GÖKBAKAR SÖZÜNÜN ARKASINDA

Katliam haberlerinin çıktığı ilk günden bu yana tepkisini sert bir şekilde ortaya koyan ve sosyal medya hesabından yazdıklarıyla oyuncu arkadaşlarını da tepki göstermeye davet eden Şahan Gökbakar, instagram hesabından ağaç katliamına tepki göstermek için yürüyüşe geçen binlerce insanın fotoğraflarını yayınlayarak konuya dair tepkisini sürdürdü ve konunun takipçisi olacağına dair verdiği sözü tuttu. Gökbakar şunları yazdı:

“Bu güzel ülkeyi ve Kaz Dağları’nı kendi çıkarları için kimse elimizden Alamos… O ağaçlar senin çocuğunun, benim çocuğumun ey vatandaş… Kaz Dağları bir tane… Çanakkale bir tane… O şehirde ne destanlar yazıldı, iyi bilir yabancılar… Çanakkale geçilmez diye boşuna denmedi… Çanakkale geçilmez, Kaz Dağları deşilmez…”