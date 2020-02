Şahan Gökbakar: Ciddiye alıp ‘üzülme abi’ yazmayın

Çektiği Recep İvedik filmleriyle hatırı sayılır bir kazanç elde eden Şahan Gökbakar, işinden arta kalan vaktinin tamamını ailesine ayırıyor. Kimi zaman evinde pişirdiği bir ekmeğin fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıkan Gökbakar, kimi zaman da eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiği bir atlı spor kulübünden keyifli kareler paylaşıyor. Pazar gününü bu tarz bir etkinliğe ayıran Şahan, at üzerinde çekilmiş karesini kilolu haline göndermede bulunarak “At gayet iyi merak etmeyin” notuyla paylaşınca dikkat çekici yorumlar aldı. Şahan Gökbakar gelen yorumlardan hareketle ata gerçekten zarar verdiği düşünülmesin diye yeni bir paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

“Bir önceki paylaşıma yapılan yersiz ve seviyesiz yorumları esefle karşılıyorum. At için asla ağır değilim bu bir! At mutsuz falan değil sadece bugün pek kişneyesi yoktu, olabilir hepimizin içine kapandığı oluyor bu iki! 3. olarak da şunu söylemek isterim: Ne zaman bu kadar sevgisiz olduk biz yaa! Not: Ciddiye alıp ‘üzülme abi’ yazmayın, şaka yapıyorum, zaten at iyi merak etmeyin diye yazan ilk benim”