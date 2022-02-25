Şahan Gökbakar: Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?

Eski bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in küçümsenmesine Şahan Gökbakar'dan cevap geldi. Gökbakar, "Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rus kuvvetleri Devlet Başkanı Putin’in dün 06.00’da verdiği emirle Ukrayna kentlerine füze yağdırdı. Savaş uçakları da bombardımana katıldı. Savaşın başlamasıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e yönelik eleştiriler yapılmaya başlandı. Zelenskiy’in eski bir komedyen olması nedeniyle küçümsenip ülke yönetiminde etkisiz olduğu görüşü ortaya atıldı.

“CESURCA VE YALNIZ BAŞINA ÜLKESİNİ SAVUNUYOR”

Eleştirilerin ardından komedyen Şahan Gökbakar, konuyla ilgili Twitter hesabından şunları yazdı:

“Bana ve diğer komedyenlere ‘İşte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma’ diye yorum yazanlar; o ‘komedyen’ Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?”

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