Şahan Gökbakar: Hiç kimse olabilmekten…

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Bir süre önce eşiyle birlikte yurtdışı tatiline çıkan Şahan Gökbakar, bu gezintisine dair paylaşımları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ülke dışına çıkınca rahat hareket edebilmenin verdiği mutlulukla eşiyle birlikte daha keyifli vakitler geçiren Şahan Gökbakar, yaşadıklarıyla ilgili şu itirafta bulundu: “Gecenin köründe şehrin ortasında bir bankta oturup sohbet etmeyeli ne kadar olmuştu bilemiyorum ama San Sebastian’da yaptık bunu karıcığımla… Karışan yok, görüşen yok, tanıyan yok… Hiç kimse olabilmekten mutluluk duyacağım aklıma gelmezdi… Zaten aniden açılan parkın fıskiyeleri de bizi ıslatıp kendimize getirdi hemen…”