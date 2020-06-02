Şahan Gökbakar işten çıkarılan güvenlik görevlisi hakkında açıklama yaptı

Şahan Gökbakar, Instagram'da canlı yayın açarak, bugün hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşinden olan güvenlik personelinin kendisi ile bir bağlantısı olmadığını söyleyen Gökbakar "Bizde bordrosu yok, bizim çalışanımız değil, bizden maaş almıyor. Biz onların bağlı olduğu şirkete hizmet bedeli ödüyoruz. Onlar da bu bedelin içinden güvenlik personeline maaşlarını ödüyor" dedi...

Oyuncu Şahan Gökbakar, ‘corona virüsü kaptığı için işten çıkardı’ şeklindeki haberlere, Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayınla yanıt verdi. İddialara göre Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar’ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.,’yi, corona virüsüne yakalandığı gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Ünlü oyuncu çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından canlı yayın yaptı ve tüm suçlamalara tek tek cevap verdi.

“Biz, Çamaşırhane Film Şirketi’nin güvenlik ihtiyacını, özel bir güvenlik şirketinden alıyoruz. Yani dışarıdan hizmet alarak, güvenlik personeli ihtiyacımızı şirket üzerinden karşılıyoruz. Yani bu ne demek? Güvenlik görevlileri bizim kendi personel listemizde yer almıyor… Bizde, anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketine bağlı 3 ya da 4 güvenlik dönüşümlü olarak çalışıyor. Personelin işe geliş gidişi, iş yerindeki davranışı, tutumu, bağlı bulundukları güvenlik şirketine ait” diyen Gökbahar, işinden olan güvenlik görevlisinin Çamaşırhane Film Şirketi’nden maaş almadığını, kendilerinde bir bordrosunun bulunmadığının altını çizdi; “Bizde bordrosu yok, bizim çalışımız değil, bizden maaş almıyor. Biz onların bağlı olduğu şirkete hizmet bedeli ödüyoruz. Onlar da bu bedelin içinden güvenlik personeline maaşlarını ödüyor.”

‘KARANTİNA DÖNEMİNDE 30 PERSONELİMİN MAAŞLARINI ÖDEDİM ÖDEMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Şahan Gökbakar, yaptığı açıklamaların ardından karantina döneminde, tüm çalışanlarının ücretini ödediğini, ödemeye devam edeceğini de belirtti ve şöyle devam etti: “Hepsinin günü gününe tıkır tıkır maaşlarını ödüyorum. Bizim şirkete bağlı olarak çalışan personel 30 kişi ve maaşlarını almaya devam ettiler. Üstelik, bizde bordrolu olmadığı halde, güvenlik şirketini aradım ve güvenliklerin maaşlarını ödeyip ödeyemediklerini de sordum.”