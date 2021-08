Şahan Gökbakar: Komşumuzun evi göz göre göre yandı

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 8. gününde. Marmaris'te yazlığı bulunan ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, gece yarısı kötü haberi verdi. Gökbakar "Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Yazık çok yazık" dedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmaris’te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istemeye devam ediyor.

Sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, dün de yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu duyurmuştu. Sabaha karşı tekrar paylaşım yapan Gökbakar, ne yazık ki kötü haberi verdi.

“ÇOK KÖTÜ ÇOK…”

Gökbakar sabaha karşı 4’te yaptığı yayınında şunları söyledi:

* Sevgili dostlar söylediğim gibi yangın maalesef evi sardı. Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Ev alevler içinde. Yazık, yazık, yazık… Burada ortalık karıştı. Çok kötü çok…

* Yaa gündüz size bu evi gösterdim ve dedim ki bu yangın buraya gelecek. Canına yandığımın helikopteri bir-iki su atsa evi ıslatsaydı bari geç alev alsaydı. Of Allah’ım of. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Maalesef…

* Evin sahibi İsmail Bey’i üç defa aradık ama maalesef telefonu kapalı, ulaşamadık. Saat 04.00 ve bununla uğraşıyoruz. İnanın yapacak hiçbir şey yok.

“MÜDAHALE YETERSİZ OLUNCA…”

* Maalesef yetersiz müdahaleleler bu şekilde sonuçlar doğuruyor. Müdahale yetersiz olunca zamanında olmayınca bu şekilde alev alev insanların evleri yanıyor.

* Ahşap bir evdi sanırım. Of of çöktü ev. İtfaiyemiz maalesef burada değil. Halbuki bir saat önce gelinseydi ama onlar da öbür tarafı bırakamadı. Allah yardımcımız olsun.

İlginizi Çekebilir Haluk Levent helikopter kiraladı, atılan mesajlara isyan etti

İlginizi Çekebilir Türkiye böyle kâbus görmedi