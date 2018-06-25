Şahan Gökbakar: Ne mutlu Türküm diyene

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Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dileyen komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir fotoğraf paylaşarak altına da birlik ve beraberliğin önemine değinen şu satırları paylaştı: “Bu güzel ülkenin güzel insanları, bayrak sevgisi, vatan sevgisi ve ortak değerler bizi tek vücut yapan şey bunu unutmayın. Seçim geride kaldı. Kutuplaşmayı ayrışmayı ve ocu bucu şucu olmayı bir kenara bırakmanın tekrar ‘BİZ’ olmanın zamanı… Bu ülke ne zorluklarla kurtarıldı değerini bilelim ve gerçekten mutlu günler için birbirimize tutunalım. Ne mutlu Türküm diyene… Not: sevmek güzel şey”



