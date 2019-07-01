Şahan Gökbakar: Sadeliği ve yalınlığı tercih ettim

Geride bıraktığımız akşam eşiyle birlikte bir davete katılan ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Şahan Gökbakar espri yapmayı ihmal etmedi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kilo verirken herhangi bir ilaç kullanmadığını ya da bir diyet uygulamadığını söyleyen Şahan Gökbakar, eşiyle birlikte katıldığı bir davetten bol bol fotoğraf paylaştı.

Sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşan ve ciddi paylaşımların yanında bol bol esprili paylaşıma da yer veren Gökbakar bu defa gösteriş üzerine bir gönderme yaptı. Eşinin inci kolyesini parmağına dolayan ve sanki bir yüzükmüşçesine selfie çeken komedyen bu kareyi; “Alyansta sadeligi ve yalınlığı tercih ettim” notuyla paylaştı.