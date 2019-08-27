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Şahan Gökbakar: Salıncakta sallanan hellim peyniri
Şahan Gökbakar: Salıncakta sallanan hellim peyniri
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafıyla kendisiyle dalga geçti.
Magazin 27 Ağustos 2019 - 08:44

Hayranları ile Recep İvedik 6 filmini buluşturmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, ailesiyle birlikte çıktığı tatili sürdürüyor. Gökbakar, geride bıraktığımız haftalarda tatiline kısa bir süre ara vermiş ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu’nun yeni filmi Zengo’nun yönetmenliğini yapmıştı. Çekimleri bitirir bitirmez bitmek üzere olan yazın son günlerinin tadını çıkartmak için yeniden tatile çıkan Şahan Gökbakar salıncakta çekilmiş bir karesini paylaştı ve kendisiyle de dalga geçmeyi ihmal etmedi. Bir mağaranın önünde kurulmuş salıncakta sallanırken çekilmiş karesini; “Siz hiç bir mağaranın önünde salıncakta sallanan bir hellim peyniri gördünüz mü?” notuyla paylaşan Gökbakar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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