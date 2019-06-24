Şahan Gökbakar seçimin bitmesini bekledi

Sinema salonları ve yapımcılar arasında yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin gösterimini Kasım ayına bırakan Şahan Gökbakar, bu süre zarfında ailesi ve ülke gündemi ile daha yakından ilgilenme fırsatı buldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla siyasi gündeme dair mesajlar da veren Şahan Gökbakar, yaşanan iptal sonrasında yaptığı paylaşımla bu durumdan hoşnut olmadığını gözler önüne sermişti. Yaklaşık bir haftadır hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmayan Gökbakar, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonuçları belli olduktan sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Çektiği bir selfieyi instagram hesabına yükleyen Gökbakar bu kareye, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…” notunu düştü.