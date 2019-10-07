Şahan Gökbakar: Sinemada kral, evinde aile babası, mutfağında şef

Kısa bir süre önce Recep İvedik 6 filminin fragmanını paylaşan ve 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenen Şahan Gökbakar, instagram sayfasından sağlıklı bir tarif paylaştı.

Sinema salonlarında yaşanan kriz dolayısıyla filminin gösterim tarihini 8 Kasım’a erteleyen Şahan Gökbakar vizyon tarihinin yaklaşması nedeniyle geride bıraktığımız gün Recep İvedik 6 filminin fragmanını seyircinin beğenisine sundu. Recep İvedik serileriyle Türk sinema tarihinde rekorlara imza atan Gökbakar’ın yeni filminin tanıtımı sadece 12 saat içerisinde 2.5 milyon kişi tarafından izlendi. Şahan Gökbakar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı teşekkürle göstermeyi ihmal etmedi.

EVİNİ DE İHMAL ETMİYOR

Şahan Gökbakar, her ne kadar şimdilerde yeni filminin heyecanını yaşıyor olsa da çocuklarıyla ilgilenmeyi ve onlara sağlıklı yiyecekler pişirmeyi de ihmal etmiyor. Gökbakar, son olarak instagram hesabı üzerinden sağlıklı bir çubuk kraker tarifi verdi. Gökbakar bu paylaşımına şu notu düştü:

“Özellikle çalışan babalar için çok pratik ve sağlıklı çok kolay bir atıştırmalık… Çocuklarınıza keyifle yapabilirsiniz… Hanımlar bırakmayın peşlerini! Bakalım kaç baba yapacak bunu… Efe ve Ela için sağlıklı siyez çubuk krakerler… Eeee ne demişler, “Sinemada kral, evinde aile babası, mutfağında da iyi bir şef olmayı bileceksin.”

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR’IN KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADIĞI ÇUBUK KRAKERLERİN TARİFİ