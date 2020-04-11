Şahan Gökbakar: Sokağa çıkma yasağı 12 gün daha uzatılsın

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında dikkat çekici ifadeler kullandı. Gökbakar, dün akşam yaşanan kavga ve market sırası görüntülerinin ardından en az 12 gün daha sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya gece yarısına saatler kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan manzaraları tartışırken, Şahan Gökbakar bu görüntüler sonrasında yaşanan ev karantinası günlerinin boşa gitmemesi adına bir 12 gün daha sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Karantina süreci boyunca sağlık bakanının açıklamalarını dinlediğini ve onun söylediklerine harfiyen uymaya çalıştığını belirten Gökbakar, dün akşam yaşanan görüntüleri ise tam bir trajedi olarak yorumladı. İnsanların sokağa çıkma yasağı olacağını geceyarısına saatler kala duymaları sonrasında kendilerini sokağa atmalarını eleştirdi ve bunun sonuçlarının çok ağır olabileceğini belirtti. Şahan bu insanlardan bazılarının pazartesi günü iş başı yapınca virüsün yayılma hızını artıracağını söylerken bu insanların ailelerinin de aynı oranda risk altında olacağını takipçileriyle paylaştı. Bu yüzden de sokağa akın eden kalabalığın virüsün bulaşma süresi boyunca evlerinde kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

Şahan Gökbakar canlı yayında şunları söyledi:

“Ben birini hasta eder miyim diye düşünmek lazım ama bu düşüncenin çok uzağındayız. Ekmek ya da iki paket sigara alacağız diye orada kavga dövüş ediyorlar. İki gün için ne yapacaksın benzini iki gün evde kalın diyorlar arabaya benzin alıyorlar. Bizde çıkma deyince çıkası gelir insanın bizde hep ters mantık belki de bir şeyleri yaptırmak için tersine şeyler söylemek lazım… Aklım hayalim almıyor ben dün gördüklerime şaşırdım, kuyrukları kavgaları görünce şaşırdım çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz dedim. Bir aydır ülkece konuştuğumuz tek şey corona olmasına rağmen iki gün sokağa çıkma yasağı geldi herkes kavgaya tutuştu değişik bir kafa yapısı… dün yaşanan olaylardan sonra bir 12 gün daha ek koşulsuz kaidesiz sokağa çıkma yasağı uygulanmalı ki virüsün yayılmasının önüne geçebilelim”