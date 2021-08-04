Şahan Gökbakar son durumu paylaştı

Şahan Gökbakar'ın gün boyu "Uçak lazım, yangın büyümeden söndürelim" dediği Marmaris Deliklikoy bölgesindeki orman yangını akşam saatlerinde büyüdü. Sabaha kadar bölgeden canlı yayın yapan Gökbakar, yangının kontrol altına alındığını ancak hava desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

SOZCU.COM.TR

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Uzun süredir Marmaris’te olan komedyen Şahan Gökbakar, gün boyu Instagram hesabından canlı yayın yaparak bölgedeki yangını görüntüleyerek yardım istedi. Neredeyse her saat başı canlı yayın yapan Gökbakar’ın çağrısıyla gönderilen helikopter alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etti ancak yangın kontrol altına alınamadı.

YANGIN BÖLGESİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Marmaris’in Deliklikoy Koyu’ndan yayın yapan Gökbakar, günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları da görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden oyuncu, ekiplerin ve vatandaşların yangınla mücadelesini aktardı.

“HER YER YANDI, ALLAH’IM BİZİ KURTAR”

Vatandaşları ve görevlilerin “Su ve ayran lazım” çığlıkları karşısında çağrı yapan komedyen, “Buradan çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. ‘Buralar yanacak’ dedim. İnanılmaz bir yangın oldu. İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah’ım sen bizi kurtar. Her coşma kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o alevlerin içinde” dedi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Şahan Gökbakar, gün ağarınca da bölgeye acil hava desteğinin gerektiğini söyledi. Yayını kapattıktan sonra da söndürme çalışmalarına yardım edeceğini de aktardı.

KONTROL ALTINA ALDILAR

Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: “Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saate kadar tehlike ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimiz on numara. Hazır şekilde bekliyoruz.”

Ünlü komedyen, yaptığı son paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: “Bizim vadiden aşağıya salına salına inen bir yangın… Korkulacak bir halde değil…O bize ulaşmadan, onu bitirebileceğimizi düşünüyoruz.”

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