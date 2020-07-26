Şahan Gökbakar Süleyman Soylu’nun istifasını hatırlattı!

Ayasofya'da ilk cuma namazı sırasında Ayasofya çevresinde sosyal mesafenin uygulanmamasına Şahan Gökbakar tepki göstermişti. Şahan Gökbakar, sonrasında yaptığı paylaşımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını hatırlatarak tepkisini yineledi.

Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki göstermişti. Bu tepkinin ardından eleştirilen Gökbakar hesabından beachleri de paylaşarak “yanlış yanlıştır” dedi.

“BENCE NE OLURSA OLSUN, YANLIŞ YANLIŞTIR”

Gökbakar açıklamasında “E şimdi bilinçli bir organizasyon ile hatta yönetenlerin aldığı kararlar sonucunda 350 bin kişi aynı anda sokağa döküldü.

Corona virüsü ülkemizde bitti mi? Buna yanlış demekten neden korkalım çekinelim? Sizi bilmem ama bence ne olursa olsun yanlış yanlıştır” dedi. Şahan Gökbakar ardından ise Süleyman Soylu’nın istifasını hatırlattı!