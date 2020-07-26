Şahan Gökbakar Süleyman Soylu’nun istifasını hatırlattı!
Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki göstermişti. Bu tepkinin ardından eleştirilen Gökbakar hesabından beachleri de paylaşarak “yanlış yanlıştır” dedi.
“BENCE NE OLURSA OLSUN, YANLIŞ YANLIŞTIR”
Gökbakar açıklamasında “E şimdi bilinçli bir organizasyon ile hatta yönetenlerin aldığı kararlar sonucunda 350 bin kişi aynı anda sokağa döküldü.
Corona virüsü ülkemizde bitti mi? Buna yanlış demekten neden korkalım çekinelim? Sizi bilmem ama bence ne olursa olsun yanlış yanlıştır” dedi. Şahan Gökbakar ardından ise Süleyman Soylu’nın istifasını hatırlattı!