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Şahan Gökbakar: Tiyatrolar taş mı yesin?
Şahan Gökbakar: Tiyatrolar taş mı yesin?
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla normalleşme süreci içerisinde tiyatro salonlarının dışarıda bırakılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.
Magazin 28 Haziran 2020 - 10:17

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eşi ve çocuklarını da yanına alarak tatile çıkan Şahan Gökbakar, yine de gündemi yakından takip etmeye devam ediyor.

Normalleşme süreci kapsamında pek çok mekan kontrollü bir şekilde gündelik hayatına geçiş yaptı. Uçaklar bile normalleşme sonrasında yolcularla dolup taştı…

Ancak tüm bu süreç içerisine tiyatro salonları dahil edilmedi, durum böyle olunca da Şahan Gökbakar tepkisini Instagram hesabından şu satırlarla gösterdi:

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