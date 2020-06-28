Şahan Gökbakar: Tiyatrolar taş mı yesin?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eşi ve çocuklarını da yanına alarak tatile çıkan Şahan Gökbakar, yine de gündemi yakından takip etmeye devam ediyor.

Normalleşme süreci kapsamında pek çok mekan kontrollü bir şekilde gündelik hayatına geçiş yaptı. Uçaklar bile normalleşme sonrasında yolcularla dolup taştı…

Ancak tüm bu süreç içerisine tiyatro salonları dahil edilmedi, durum böyle olunca da Şahan Gökbakar tepkisini Instagram hesabından şu satırlarla gösterdi: