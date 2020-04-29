Şahan Gökbakar ‘Trol’ oldu

Oyuncu Şahan Gökbakar, ilk tanındığı yıllarda yaptığı tiplemelere karantina günlerinde bir yenisini daha ekledi. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video ile çok sayıda beğeni aldı.

Son olarak Recep İvedik 6 filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Şahan Gökbakar, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özellikle gündeme yönelik verdiği mesajlarla beğeni toplayan Gökbakar, dün akşam paylaştığı video ile sevenlerini güldürdü.

Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında attıkları mesajlarla herkesi rahatsız eden ve yanlış bilgilerle kafalarını karıştıran Trolleri ti ye alan Gökbakar paylaştığı videoya: “Sosyal medyanın ve WhatsApp gruplarinin olmazsa olmazi TROLcü Şevki ” notunu düştü.