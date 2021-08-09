Şahan Gökbakar yanan ormanların son halini gösterdi: Diliniz tutulacak

Marmaris'teki yangınları ilk günden bu yana takip eden ve sık sık Instagram hesabından canlı yayın yaparak destek isteyen komedyen Şahan Gökbakar, bu sefer de küle dönen ormanların son halini paylaştı. Gökbakar, "İnsan kahroluyor" dedi.

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarında ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve ünlü isimler de harekete geçti.

Birçok ünlü isim bölgedeki ihtiyaçların tamamlanması için yardımlar toplarken Marmaris’te evi olankomedyen Şahan Gökbakar da yanan ormanların söndürülmesi için hava desteği istedi ve müdahale edebildikleri yangınları söndürmek için ekiplere yardım etti.

ORMANLAR KÜLE DÖNDÜ

Bölgeden sık sık canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, yeni bir canlı yayın açarak bu sefer de yangında küle dönen ormanları gösterdi.

“Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor” diyen Gökbakar İçmeler’deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı.

“36 KİLOMETRE BOYUNCA YANDI”

Gökbakar, ormanların son halini paylaştığı videosuna “İçmeler yangınının başladığı yer. Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan 36 km boyunca yaktı geçti. Neredeyse bütün Marmaris” notunu ekledi.

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