Şahan Gökbakar: Yaşlanıyoruz be dostlar

Şahan Gökbakar, doğum gününde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını anlattı. Instagram’dan bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, “Yaşlanıyoruz be dostlar… 39 yıl geride kalacak bu gece… Bundan böyle en ufak şeye, “Kırk yaşında adamım lan ben” diye tepki verebileceğim… örnek: – kalkış için koltuğunuzu dik konuma getirip kemerinizi takar mısınız lütfen? – hanımfendi kırk yaşında adamım ben… lütfen ama” notunu yazdı.



FİLMİN FRAGMANI ÇOK İZLENDİ

Recep İvedik serisinin 6. filminin fragmanı, YouTube’da bir günde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Recep İvedik 6 fragmanı bir günde rekor kırdı Şahan Gökbakar paylaştı. Şahan Gökbakar’ın efsane tiplemesi Recep İvedik’in yeni filmi için müjdeli haber, ünlü ismin YouTube hesabından duyuruldu. Kanalında Recep İvedik 6’nın fragmanını paylaşan Gökbakar, 24 saatte 5 milyon izleyici barajını aştı.