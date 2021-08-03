Şahan Gökbakar’a ‘Ölüyoruz, yardım et’ diye bağırdılar

Günlerdir Marmaris'teki yangın bölgesinden yayınlar yapan komedyen Şahan Gökbakar, son yayınladığı videoda yetkililere çağrısını yineledi. "İnsan gibi rica ediyorum, buraya uçak gelsin" ifadelerini kullanan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye’yi saran orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan yapılan müdahalelere devam ediliyor. Marmaris’te olan komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram hesabından sık sık canlı yayınlar yaparak yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istiyor.

“UÇAK YOLLAYIN, GELDİĞİNDE ÇEKİP GÖSTERECEĞİM HERKESE”

Canlı yayınlarına hız kesmeden devam eden Gökbakar, Delikyol Mevkii’nde başlayan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi. Botuyla denize açılan komedyen denizin ortasında yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

“Bütün yamaçlar yanacak. Nerede bu uçak? İspanya’dan uçak geldiği ve Marmaris’e yönlendirildiği söyleniyor. Lütfen buraya bir uçak… Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü… İki gündür ‘Bu yangın ufakken kontrol altına alınsın.’ diyorum ama dinletemiyorum, anlatamıyorum. Rüzgardan dolayı bu yangın kontrol altına alınamayacak. Nerede bu uçak ya? Uçak görmek istiyoruz. Yangın aşağı doğru büyüyerek, gidiyor. Yangın karadan müdahale edilecek gibi değil. Şuraya uçak gelsin, ben cayır cayır yayın yapıp, onları göstereceğim. Vallahi ‘Uçak geldi’ diye çekip, göstereceğim herkese.”

HELİKOPTER YOLLADINIZ AMA ARTIK UÇAK LAZIM”

“Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim.”

“Ben devletimin, halkımın zor anında yanında olduğumu göstermek, yangına müdahaleyi hızlandırmak için buradayım.”

“YANGINA YETERLİ DEĞİL”

“Havadaki helikopterden, sahil güvenlik ekibinden Allah razı olsun. Vatanımızın mert, yiğit evlatları burada ama yeterli değil. Onların da güçleri bir yere kadar. Buraya uçak gelsin, rica ediyorum. Helikopter geziyor ama sönmüyor çünkü alan çok büyük. Helikopter 1-2 ton su bırakırken zaten yarısı sıcaktan buharlaşıyor. Benim saldığım drone bile yangının ısısından yandı. Atılan su hafifletiyor ama sönmüyor. Gelin, şunu söndürelim. Gündüzken gelin, söndürelim. Akşam olunca uçak kalkmıyor, helikopter kalkmıyor deniyor.”

“MARMARİS’İN YÜZDE 85’İ YANDI”

“Cumhurbaşkanımıza ve onun etrafındaki tüm yetkililere sesleniyorum. Orman Bakanı’na sesleniyorum.; Marmaris’in yüzde 85’i yandı. Şurası da yanmasın, rica ediyorum. Bakanım; bir talimatınızla bir uçak neredeyse kalkar, buraya gelir. Beni bugüne kadar görmüş en garip halde görmüşsünüzdür, affınıza sığınıyorum.”

“SİNİRİMDEN AĞLAYACAĞIM”

Konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, “Ölüyoruz Şahan, yardım et!” şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda alan komedyen, “Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım” ifadelerini kullandı.