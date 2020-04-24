Şahan Gökbakar’dan 23 Nisan üzerine anlamlı satırlar

Ev karantinası günlerini son derece verimli bir şekilde değerlendiren Şahan Gökbakar, yaptığı paylaşımlarla önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Karantina hakkında yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Gökbakar, bu defa 23 Nisan hakkındaki satırlarıyla beğeni aldı.

Günün anlam ve önemine dair satırlarıyla takipçilerinden de beğeni alan oyuncu “23 Nisan’ı çok güzel anlattı” şeklinde yorumlar aldı.

İşte Şahan Gökbakar’ın o satırları:

*Bir gün bir güzel adam çıktı ve tek kişinin hükmettiği, bütün milletten üstün olduğu ve bu üstünlüğü kendi soyuna devrettiği hanedan ve halifelik düzeninin bu ülkeye layık olmadığını düşündü. Bunun için bütün halkı bu uğurda bir araya getirmeyi başardı ve devrimler yaptı.

*Gücü tek kişiden aldı ve millete verdi. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” lafı bundandır. Birey olmayı, degerli olmayı, eşit olmayı ve ülkesini yönetecek insanı seçme hakkını bu millete kazandırdı.

*Bütün güç kendisinde idi ama o bunu tek adam olmaya değil, milletin vekalet verdiği kişilerden oluşan bir meclis kurmaya kullandı. İşte bundan 100 yıl evvel 23 Nisan’da bu ülkede kurulan meclis, ulusal egemenlik kavramının sembolüdür. Atatürk bugünü bütün dünya çocuklarına armağan etti.

*Neden mi? Egemenliğin, üstünlüğün yönetende değil kendisinde olduğunu erken yaşta öğrensin diye. Bu fikri, bu gömleği üstüne çocukken geçirsin diye. Sadece bu ülkenin evlatları değil bütün dünya çocukları bunu anlasın öğrensin ve kutlasın diye.

*Bu bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Siz de çocuklarınıza bunu ogretin. Kimsenin ondan ustun olmadığını ama onun da kimseden farkı olmadığını anlatın. Devletin onun devleti olduğunu, yönetenlerin onun devletini onun adına yönettiğini, o yüzden her daim saygı duyması gerektiğini ama asla ezilip bükülmemesini anlatın.

*Dik durmayı, iyi insan olmayı, vatanı ve bayrağını sevmeyi ve sahiplenmeyi öğretin. Atatürk’ü anlatmış olursunuz bu sayede. Çünkü Atatürk bunların bütünüdür. Güzel adam, güzel Atam iyi ki varsın. İyi ki elinden geldiği kadar cehalet ve gericilik ile mücadele ettin ve iyi ki biz senin kurduğun Cumhuriyetin çocuklarıyız. Her zaman da senin çocukların olarak kalacağız. Seni seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun!