Şahan Gökbakar’dan esprili corona videosu

Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan Şahan Gökbakar, yaptığı tatilden esprili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Şahan'ın son videosu yine corona virüsü ve sosyal mesafe üzerine oldu.

Karantina süreci boyunca evinin mutfağında yaptığı birbirinden lezzetli ekmekleri takipçileriyle paylaşan ve bu konuda ne kadar maharetli olduğunu gösteren Şahan Gökbakar, normalleşme sürecinin ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte mavi tura çıktı.

Tekneden yaptığı paylaşımlarla esprili göndermelerde bulunan Gökbakar, hesabından paylaştığı son videoda corona ve sosyal mesafe konusuna farklı bir bakış açısı getirdi.

Videoda denizin içinden maskeyle çıkan Şahan’ı ‘balıkla aramıza sosyal mesafe koymalıyız’ şeklinde bir uyarı yaparken görüyoruz.