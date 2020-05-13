Şahan Gökbakar’dan normalleşme paylaşımı

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden açılan AVM'leri ve insanların oluşturdukları kuyrukları eleştirdi.

Ev karantinası kurallarına harfiyen uyan milyonlarca isimden biri olan Şahan Gökbakar, bu süre zarfında özellikle mutfak konusundaki maharetlerini sergilemekten geri durmadı. Yaptığı açıklamalarla gündeme ve corona virüsüne dair değerlendirmelerde bulunan Gökbakar, son olarak normalleşme süreci içerisinde açılan AVM’leri ve kuaförleri hesabına taşıdı.

Evinin bahçesinde otururken çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Gökbakar şu yorumda bulundu:

“Siz sıra olun AVM’lerde, kuaforlerde meç attırın, biz yaktık ateşimizi bekliyoruz… Evdeyiz… #evdekal #coronavirus not: öyle evim olsa ben de cikmam diyenler, oyle de olsa boyle de olsa çıkarsınız…. İs evde degil, kafada çözülüyor…”