Şahan Gökbakar’dan ‘Şöhret geçici’ videosu

Recep İvedik filmlerinin altıncısını geçen kasım ayında seyirci ile buluşturan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şöhretin ne kadar da gelip geçici olduğunun altını çizdi.

Kendisini üne kavuşturan Dikkat Şahan Çıkabilir programında çektiği skeçlere benzer bir paylaşımı Instagram hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran Gökbakar, çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı ve tüm haber bültenlerini etiketleyerek şu notu yazdı:

“‘Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Düşenin dostu olmuyormuş. Gala yapınca kapı penrcere kıran 2500 kişi nerede şimdi? Yok, bir kişi çorba getirmiyor, bir çorba la çorba’ dedi Şaaağhan Gökbakar”