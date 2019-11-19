Şahan Gökbakar’ın ‘Duman’ı

Recep İvedik film serisinin altıncısı ile seyirci karşısına çıkan Şahan Gökbakar, vizyona çıkardığı filmini iki milyonu aşkın seyirci ile buluşturdu. Bu süre zarfında Instagram hesabından çok sayıda paylaşım yapmaya devam eden Gökbakar, ailelerine yeni katılan yavru kedi videosuyla dikkat çekti.

Filmi üzerinden yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla göndermede bulunan Şahan Gökbakar yine benzer bir göndermede bulundu. Kucağında yavru bir kedi ile çekilmiş videosuna;

“Şirketin bahçesinde, bağırdı durdu 4 gün. Ya nerde bu nerde bu derken, baktık arayan soran yok… İşte bu haldeyiz artık… Efe ve Ela da bayıldı bu işe… Adını Duman koydular… Tabi ihalesi bende arkadaşın! Yavru kedi süt tozu ile 4 saatte bir biberonla besleyip büyütüyoruz Duman efendiyi. O kadar ufak ki kendi hacetlenemiyor garibim… Göbeğini ve toştoşlarını sıcak nemli pamukla ovalayıp küçük ve büyük abdestini de yaptırıyorum beyefendinin… Vatana millete hayırlı bir aslan olsun inşallah. Hani film vizyonda bu uçuyodur kaçıyodur diyenlere gelsin… Utanın, utanın!” notunu düştü.