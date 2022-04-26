Şahan Gökbakar’a belediye başkanından yanıt

Sosyal medya hesabından "Tortum Şelalesi kurudu" paylaşımı yapan komedyen Şahan Gökbakar'a, Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan yanıt geldi.

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Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilen Tortum Şelalesi 15 Şubat’ta kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı.

Şahan Gökbakar’ın tadilat yapıldığı sırada Tortum Şelalesi’nin çekilen fotoğrafını sosyal medyada “Tortum Şelalesi susuz kaldı” açıklamasıyla paylaşması üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’tan komedyene yanıt geldi.

Tortum Şelalesi’nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aktoprak, “Tortum Şelalesi gürül gürül. Yalana itibar etmeyin gerçeğe itibar edin. Tortum Şelalesi kurudu gibi dezenformasyon yapanlar gelip görsün. Hepsi yalan işte bu gerçek” ifadesini kullandı.

TORTUM ŞELALESİ’NİN ÖZELLİKLERİ

UNESCO’nun ‘Dünya Mirası’na aday gösterilen Tortum Şelalesi, 48 metre yükseklikten akıyor. Şelale, 18’inci yüzyılda Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda heyelan oluşması sonucu oluşmuş. Suyun coşkulu aktığı günlerde muhteşem bir görüntüye bürünen şelalenin üzerinden gökkuşağı eksik olmuyor. (İHA)