Şahan Gökbakar’ın karantinadaki yeni hobisi…

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mutfaktaki hünerlerini ortaya koyuyordu. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafta bu defa bahçıvanlık konusundaki maharetlerini sergiledi.

Ev karantinası günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan isimlerden Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde kalıyor. Mutfak konusundaki hünerlerini sergileyen ve yaptığı ekmekleri görücüye çıkaran Gökbakar, Razaman’ın başlamasıyla birlikte pide yapmaya başlamıştı.

Bu konudaki maharetlerini takipçileriyle paylaşan Şahan hesabından yaptığı son paylaşımda evinin bahçesine ağaç ekmeye karar verdiğini duyurdu. Kızı ile birlikte çektiği selfieyi paylaşan başarılı oyuncu yeni hobisini şu sözlerle paylaştı:

“Amasya elması çekirdeklerimizi önce iki hafta boyunca çimlendirdik sonra da toprağa ektik… Minik elma kurdum Eloş da bana yardım etti. İnşallah güzel birer ağaç olurlar… “