Şahan Gökbakar’ın kitap saati

Her ne kadar normalleşme süreci başlamış olsa da acil bir işi olmadıkça evinde kalmayı sürdüren Şahan Gökbakar, çocuklarına kitap okurken çekilmiş bir karesi üzerinden önemli mesajlar verdi.

Recep İvedik filmleri serisi ile hatırı sayılır bir gişe başarısı ve kazanç sağlayan Şahan Gökbakar, karantina döneminde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer aldı. Verdiği mesajlarla yaşadığımız süreçte nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda farklı bakış açıları da sağlayan Gökbakar, bu defa çocuklarıyla birlikte yaptığı kitap okuma saatinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Çocuklarına yatmadan önce kitap okuduğunu söyleyen Gökbakar, o an çekilmiş bir kareyi şu satırlarla paylaştı:

“Uyku öncesi…Her akşam yatmadan evvel Selin veya ben, kim yatırıyorsa çocukları mutlaka kitap okuyoruz. Hem çok özel bir vakit hem de yararlı bir alışkanlık. Bu zamanlar gelmeyecek bir daha, tadını çıkarıyoruz.Ha çocuklar demişken…Çocuklarınızı hep iyiye güzele yönlendirin, sevgiyle yaklaşıp saygı ile dinleyin onları ki öğrensinler sevmeyi de saymayı da… Ataları gibi ahlaklı, onurlu ve vicdanlı olmayı vurgulayın her durumda. Gerisi zaten gelir bir şekilde…Allah karşılarına hep iyileri çıkarsın evlatlarımızın. Not: Kitaptan nerelere geldik, serbest çağrışım…”